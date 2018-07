Nyt legat: BankNordik støtter to unge

Redaktionen Mandag, 09. juli 2018 - 09:46

- Vi er meget glade for at kunne være med til at støtte op omkring unge mennesker, der uddanner sig og som kan være med til at gøre en forskel i vores samfund. Det har stor betydning for vores samfund, at de unge mennesker tager sig en uddannelse og inspirerer andre unge til at gøre det samme. Det gælder både, når de uddanner sig i Grønland, og når de tager til udlandet og bringer ny kompetence med hjem til gavn for samfundet, siger René Sørensen, Privatkundedirektør i Nuuk, ifølge en pressemeddelelse.

I juni 2018 fik Uiloq Schmidt (studerer marketing og økonomi) og Taseraq Filemonsen (studerer landinspektørvidenskab) tildelt legatet.

De to mener legatet åbner op for nogle spændende muligheder.

René Sørensen fra BankNordik overrakte Taseraq Filemonsen legatet på 25.000 kroner BankNordik

Taseraq ønsker at søge faglig relevante studiejobs og bruge legatet til at betale for et kørekort. Han arbejder desuden med tunge digitale filer i studierne og vil opgradere den nuværende PC til en mere studierelevant PC.

Uiloq Schmidt derimod ønsker at tage til USA på et studieophold, få internationale erfaringer og styrket kompetencerne i engelsk.

Fristen for at søge BankNordik-legatet næste gang er 15. september 2018.