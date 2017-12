Nyt kinesisk satellitprojekt kører under radaren

Således bekræfter Tele Greenland over for avisen AG, at selskabet er blevet spurgt, om det kan stå for at etablere og drive en såkaldt satellitmodtagerstation i Nuuk for et statsejet kinesisk universitet.

Kontakten har Naturinstituttet stået for.

- Formålet med sådanne jordstationer er bl.a. at skabe forbindelse til én eller flere satellitter og monitere satellittens funktion, samt at sikre, at de data som satellitten indsamler, sendes så effektivt som muligt til jorden, og her lagres eller videresendes gennem telenettet, skriver wholesaledirektør Flemming Drechsel.

Tilladelsen

Der skal søges om tilladelse hos Radioforvaltningen under Telestyrelsen, før projektet kan starte.

