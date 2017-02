Nyt herberg taget i brug

- I efteråret besluttede vi os for at slække på reglerne, således at ingen længere bliver afvist på herberget. Forvaltningen har siden fulgt udviklingen i antallet af hjemløse, der søge ind på herberget. Under planlægningen af flytningen valgte vi derfor at tage konsekvensen af den stigning, som vi kunne se, og beholde det gamle herberg i tillæg til det nye. Det har vist sig at være helt nødvendigt,” siger direktør i Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Grethe Nielsen.

Hun oplyser i en pressemeddelelse, at kommunen i den seneste tid har oplevet et stort boom af hjemløse, der søgte ophold på et herberg.

- Den store søgning har betydet, at forvaltningen måtte handle hurtigt. I denne kolde vinter vil vi naturligvis ikke afvise borgere, der mangler et sted at sove, oplyser Grethe Nielsen.

I går var der 36 overnattende på det nye herberg og 5 på det gamle.

Det er tanken, at de to herberger skal fungere samtidigt indtil de tyve container-boliger til hjemløse, som kommunalbestyrelsen i december besluttede at købe, er klar til indflytning, oplyses det i pressemeddelelsen.