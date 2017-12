Nyt flot resultat af Ukaleq Slettemark

I konkurrence med unge juniorer op til 20 år fra alle de store skiskydningsnationer som Tyskland, Frankrig, Rusland, Italien, Østrig, Ukraine med flere, klarede Ukaleq sig rigtig godt.

Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

- Lørdag placerede Ukaleq Slettemark sig på en flot 35. plads af de 100 deltagere, kun 3,01 minutter efter den franske vinder. Hun skød tre forbiere på den liggende skydning, men fejlfrit på den stående, skriver forbundet.

Søndag endnu bedre

Søndag gik det endnu bedre. Med kun en forbier på den liggende skydning, og igjen fejlfri stående skydning løb hun ind til en opsigtsvækkende 18. plads, blot. 1,37 minut efter den fire år ældre tyske vinder.

Ukaleq Slettemark var den hurtigste af alle 16-årige i gruppen, og blot to 17-årige og èn 18-årig var hurtigere.

- Med til konkurrencerne var også Bjarne Hansen og Nukarleq Jeremiassen. De to har de sidste 10 dage deltaget på en træningssamling for små nationer i regi af den Internationale Biathlon Union (IBU). Deres deltagelse i konkurrencerne var mest for at lære og få erfaring, oplyser Grønlands Biathlon Forbund.

Rejser nu til Italien

De tre grønlandske skiskytter rejser nu til Ridnaun i Italien hvor de skal deltage i to nye konkurrencer den kommende weekend.

