Nyt flertal, mindretalsregering eller valg

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 15:13

Efter at Inuit Ataqatigiit i dag har meldt ud, at partiet ikke ønsker at deltage i en Siumut-ledet koalition, er der i store træk fire muligheder for, hvad der kan ske.

1. Siumut bliver enig med Demokraterne om at danne en koalition. Hvis det kun er de to partier vil den lige præcis have et flertal på et mandat. Fortsætter Atassut og Nunatta Qitornai i sådan en koalition, vil den have et komfortabelt flertal på fire mandater.

2. Siumut danner en mindretalsregering. Dette vil dog kræve, at enten Demokraterne, Inuit Ataqatigiit eller Partii Naleraq er parat til at holde hånde under en sådan regering. Efter Partii Naleraq smækkede med døre, syntes den variant ikke at være oplagt. Sara Olsvigs udmelding i dag kan ligeledes dårligt læses som andet end som et nej til at agere støtteparti for et Siumut-ledet Naalakkersuisut.

3. Der bliver valg. Det er dog kun et flertal i Inatsisartut, der kan udskrive valg i utide ved at vedtage en lov om et ekstraordinært valg. Der dog en situation, hvor Kim Kielsen kan gøre det: Hvis han taber en mistillidsafstemning i Inatsisartut har han mulighed for at udskrive valg uden at spørge Inatsisartut.

4. Det lykkes for Inuit Ataqatigiits formand Sara Olsvig at samle et alternativt flertal. Men selvom hun får Demokraterne og Samarbejdspartiet med på den idé, så mangler der fortsat ét mandat op til de 16, så der skal yderligere et parti med. Men selvom det lykkes at samle flertallet, er udfaldet ikke givet. Som udgangspunkt forudsætter det nemlig, at Kim Kielsen overlader initiativretten til hende. Han kan kun tvinges væk fra posten som formand for Naalakkersuisut med en mistillidsafstemning - og som nævnt ovenfor giver det ham muligheden for at trykke på valgknappen.

Efter planen starter efterårssamlingen på fredag. Dette efterlader meget lidt tid til at finde en løsning.