Et nyt fælleskommunal projekt er igangsat for at løfte folkeskolen

Redaktionen Onsdag, 09. maj 2018 - 15:19

Alle fem grønlandske kommuner går nu sammen om at udvikle og gennemføre et fælles skoleprojekt med projektet ‘Et løft af den grønlandske folkeskole’.

Projektet skal resultere i, at folkeskoleeleverne i Grønland om fem år får bedre karakterer, og at flere unge vil fortsætte i uddannelse efter folkeskolen.

Det meddeler styregruppen bag projektet i pressemeddelelse.

Gennem projektet vil kommunerne - med teknologi som løftestang - gentænke de pædagogisk indsatser i folkeskolen og skabe grundlag for en ny måde at undervise og lære på.

Massiv kompetenceudvikling af lærerne

Ifølge styregruppen bag projektet vil projektet blive gennemført de næste fem år og omfatter alle skoler i landet.

- Det bærende i projektet er implementering af nye læringsformer gennem massiv kompetenceudvikling af lærerne. Dette skal føre til en undervisning, der sætter elevernes kreativitet og læring i centrum, skriver styregruppen.

Denne undervisningform vil, ifølge styregruppen, ligeledes blive understøttet af nye undervisningsmaterialer udarbejdet af alle projektets samarbejdspartnere.

- Der er tale om et ambitiøst og stærkt tiltrængt projekt, som virkelig kan gøre en positiv forskel i forhold til at løfte kompetencerne hos elever og lærere i vort land. Det er et projekt, der kræver samarbejde på tværs af kommunerne, selvstyret, læreruddannelse og erhvervslivet ligesom det kræver en udviklende tilgang, siger Maliina Abelsen, der er formand for projektets styregruppe.

Digitalisering og internationalisering

Styregruppen bag projektet oplyser, at der som en del af projektet vil blive udleveret iPads til alle landets elever, lærere og lærerstuderende.

- I et land, hvor skolerne ligger langt fra hinanden, kan teknologien gøre en forskel. Den bringer elever tættere på elever fra de andre skoler i landet. Det er samtidig målet, at eleverne med god hjælp fra lærerne, vil åbne sig mod verden, lære fremmedsprog og i det hele taget orientere sig globalt, lyder det fra styregruppen.

Der er dermed håb om, at teknologien også vil bringe lærerne tættere på andre lærere fra både ind- og udland, og at projektet vil bane vejen for en lang række nye initiativer omkring fjernundervisning, e-læring, fælles online materialebiblioteker og videoplatforme for alle elever.

- Med projektet får alle skoleelever i landet én fælles platform. Vi giver alle i skolen det samme redskab. Det er helt unikt på verdensplan, og det giver en lang række muligheder for blandt andet at dele viden, de gode undervisningsforløb og nye, relevante materialer, siger Hans Eriksen, der er formand for kommunernes fælles folkeskoleforening.

Bredt samarbejde mod fælles mål

Kommunerne har i samarbejde med Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Uddannelsesstyrelsen og Institut for Læring udviklet projektet, og flere lokale samarbejdspartnere kommer løbende til. Resultaterne vil blive dokumenteret af en uafhængig evaluering – støttet af en international rådgivningsgruppe.

- Det er meget glædeligt, at alle 5 kommuner nu arbejder sammen om at løfte folkeskolen. Det gør det lettere for en række samarbejdspartnere at bidrage til den positive proces - ikke mindst fra erhvervslivet. Det er et historisk projekt, som nu skydes i gang, siger Brian Buus Pedersen, formand for Grønlands erhverv.

Projektet er støttet af fire fonde med 50 mio. kroner: VILLUM FONDEN, A.P. Møller Fonden og Hempel Fonden, der hver har givet tilsagn om at støtte projektet med 15 mio. kroner, og OAK Foundation Danmark med 5 mio. kroner.