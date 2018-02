Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 27. februar 2018 - 09:56

Som du nok allerede har bemærket, er Sermitsiaq.AGs udseende ændret.

Vi har forsøgt at forenkle hjemmesiden, så journalistikken og vore annoncører i højere grad kommer i centrum.

Forenkling

En lang række farvelagt links er fjernet, og vi har forsøgt at forenkle udtrykket med det formål at bringe fokus på nyhederne.

Sermitsiaq.AG har en ambition om at levere den bedste nyhedsdækning, der er forankret i grønlandske samfundsforhold. I den forbindelse har vi fået optimeret vort onlineværktøj, så vi i langt højere grad kan forædle den journalistiske fortælling med faktabokse, citater, links, fotos, video og afstemninger.

At fastholde positionen som det førende nyhedsmedie i Grønland kræver, at vi udvikler os i takt med samfundsudviklingen.

Ny journalist

I nord er kommunen blevet delt i to, og det glæder mig, at vi i den forbindelse har fået tilknyttet Kathrine Kruse som freelancejournalist på internetredaktionen.

Hun bor i Ilulissat, og vil herfra rapportere om forholdene i de to nordkommuner og ikke mindst holde os opdateret om den enorme udvikling inden for turismen, fiskeriet og det planlagte lufthavnsbyggeri.

Vi har i forbindelse med redesignet af hjemmesiden fået ryddet op i den sværm af koder, som danner grundlaget for enhver hjemmeside.

Sigtet har været at hjemmesiden selv på en svag internetforbindelse rimelig hurtigt kan downloades.

Debatregler opdateret

Debatten på Sermitsiaq.AG er vigtigt, men vi er indimellem også udfordret, fordi nogle læsere har svært ved at holde sig til den konstruktive meningsudveksling. I den forbindelse har vi opdateret vore debatregler og giver dig en forklaring på, hvordan debatmodulet fra Facebook virker.

Vi håber, at du bliver glad for det nye design. Der vil nok gå nogle dage, før du føler dig helt hjemme, men det er mit håb, at du vil opleve, at vort nyhedsmedie står styrket.

Ris og ros modtages

Vi modtager gerne ris og ros. Giv din mening til kende via debatmodulet herunder.

God fornøjelse