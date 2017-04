Nyt behandlingscenter åbner snart i Nuuk

I næste uge slår Naalakkersuisoq dørene op for et nyt behandlingscenter, Allorfik Sermersooq, for personer med rusmiddel- og spilproblemer.

Nyt misbrugscenter indviet i Qaqortoq

Behandlingscenteret kommer til at ligge i Nuussuaq.

Benhandlingscenter i alle kommuner

Centeret bliver indviet af Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, kl. 14 søndag den 30. april og centeret har til formål at servicere borgere i Kommuneqarfik Sermersooq omkring behandling af misbrug og afhængighed af alkohol, hash og ludomani.

Efter indvielsen er der fra kl. 14 til kl. 17 taler, musik og underholdning, hvor alle er velkomne.

Det er det andet Allorfik-behandlingscentercenter, der åbner. Det første blev indviet i Qaqortoq tidligere på året.

Det er planlagt, at der skal være Allorfik centre i alle kommuner.