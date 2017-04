Nye trawlere til Royal Greenland i historisk stort køb

De to trawlere for Royal Greenland, Sisimiut og Qaqqatsiaq, kan snart se frem til at blive afløst.

Den store grønlandske virksomhed har nemlig investeret i to nye trawlere, som bliver leveret forskudt omkring midten af 2019.

Det fremgik af deres regnskab, som blev fremlagt onsdag formiddag.

- Trawlerne kan have mere i lasten, før de skal losse, de kan tage på længere ture, og vi får bedre forhold for besætningen, siger Lars Nielsen, koncernproduktionsdirektør i Royal Greenland til firmaets eget magasin, Navigatio.

Laster over 500 palletter

Den ene af de to trawlere er en kombinationstrawler, hvilket vil sige, at den kan mere end blot at trawle. Kombinationstrawleren skal afløse Sisimiut, har en længde på 82 meter og kan laste op til 886 palletter.

Den anden trawler skal aflæse Qaqqatsiaq, har en længde på 83 meter, men kan laste væsentligt mindre, 670 palletter.

Trawlerne skal blandt andet bruges til længere fisketure til Svalbard, Rusland og Nordvestgrønland.

Vil skabe arbejdspladser på sigt

Lars Nielsen fortæller videre, at når trawlerne i 2019 bliver operationsdygtige, vil det betyde, at der skal bruges mere arbejdskraft.

- Sammensætningen af besætningerne på de nye skibe er endnu ikke afgjort, men samlet skal vi bruge flere besætningsmedlemmer, end vi har i dag. Der er mindst to år, til at skibene leveres, og vi koncentrerer os om at få lavet specifikationerne færdige og få lukket kontrakterne nu, siger Lars Nielsen.

De to gamle trawlere, Sisimiut og Qaqqatsiaq, blev bygget i henholdsvis 1992 og 2002.