Nye snescooter-regler sætter sindene i kog

Onsdag var ellers sat som deadline for, hvornår borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kunne komme med indsigelser til den bekendtgørelse, som fastlægger de nye regler for, hvor man måtte køre på snescooter.

- Vi har besluttet at forlænge høringen, så det er muligt at indsende høringssvar til kommunen frem til starten af marts, oplyser stabschef i forvaltningen for anlæg og miljø Hans Henrik Winther Johannsen.

Overvældende interesse

Begrundelsen er, at der har været en overvældende interesse blandt borgerne for det nye udspil.

- Vi mener, at det er vigtigt, at så mange kommer til orde som muligt. En del havde overset fristen, som var den 7. februar, forklarer stabschefen i planlægningsafdelingen i kommunen. Han har ikke tal på, hvor mange svar man på nuværende tidspunkt har modtaget.

Forening er langt fra begejstret

Snescooterforeningen Qamutit, der repræsenterer 98 medlemmer, har allerede sendt sit høringssvar til kommunen. Og her er man langt fra begejstret for de nye vedtægter, som kommunen har sendt i høring.

- Vi kan ikke forstå, hvorfor så store arealer er lagt ind som forbudszoner, hvor vi ikke må køre. Hvorfor gå forbudsvejen, siger formanden for foreningen Mikkel Andreasen til Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Området er stort nok for alle, og vi har netop etableret otte shelters bag Lille og Store Marlene, som gavner ikke blot os, men også vandrere og skiløbere, forklarer formanden, der pointerer, at snescooter-kørere viser hensyn, dæmper farten, når man møder vandrere og skiløbere. Og de motoriserede får som regel et smil og høfligt vink tilbage, forklarer Mikkel Andreasen.

Opråb til kommunalbestyrelsen

På foreningens facebookside lægger foreningen op til debat og håber, at kommunalpolitikerne vil bekende kulør i denne sag, så borgerne i kommunen kan få viden om, hvem de skal stemme på i forhold til deres holdning til bekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Justus Hansen og Nuka Randi Vestergaard Evaldsen har allerede blandet sig i debatten på foreningens facebookside, og de fastslår begge, at ”forbud ikke er vejen frem i denne sag”.