Nye skippere klar til at stævne ud

Walter Turnowsky Onsdag, 20. juni 2018 - 13:45

I dag kunne Erneeraq Siegstad modtage sit bevis som fiskeskipper 1. grad og Ilannguaq Wille Petersen som sætteskipper.

Det skete ved en lille ceremoni på Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk.

Allerede i går i fik 9 nye vodbindere og 10 ubefarne skibsassistenter, som også kan mønstre ud som fiskere, overrakt deres beviser.

Eleverne og de studerende blev fejret med sang, taler og gaver fra erhverv, fagforeninger og organisationer.

Derudover har ikke færre end 170 kursister genemført forskellige kompetencegivende kurser f.eks. erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus, 12-pax kursus for turisoperatører samt diverse kurser for handelsflåden.

Desuden har Imarsiornermik Ilinniarfik haft 95 elever fra folkeskolen og efterskolen Villads Villadsen i henholdsvis Nuuk og Qasigiannguit igennem et juniorsøsikkerhedskursus. Et kursus som vi ønsker skal være med til at fremme forståelsen og sikre kulturen omkring sikkerhed til søs i hele Grønland. Dette igennem vores børn, som vi ser som de bedste ambassadører når det gælder en så vigtig kulturændring.

- Imarsiornermik Ilinniarfik er en samlet organisation. Det er den samlede indsats i afdelingerne der gør det muligt, for os i sidste ende, at fejre skibsofficererne her i Nuuk, skriver forstander Nivikka Brandt i en pressemeddelelse.

- Vi er en organisation der ønsker at sætte faglighed, kvalitet, samfundsbevisthed, sikkerhed og miljø på dagsordenen i Grønland. Det er så vigtigt at vi, samfundet, begynder at betragte os selv som den fiskeri- og søfartsnation vi er. Vi skal huske være stolte af vores fiskere, vores skibsassistenter og ikke mindst vores skibsofficerer som bidrager så positivt i vores samfund, fastslår hun.