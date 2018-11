Nye regler om parti-tilskud udsat på ubestemt tid

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at det nuværende system ændres til, at alle partier i Inatsisartut modtager et grundtilskud på 850.000 kroner samt et beløb på 200 kroner pr. opnået stemme ved senest afholdte Inatsisartutvalg. Eventuelle løsgængere skal have ret til et årligt tilskud på 200 kroner pr. stemme i forholdet 1/31 af samtlige afgivne stemmer. Ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2019.