Her er det nye Nordatlantiske inspektionsskib

Søværnet modtog mandag det sidste af tre nye inspektionsfartøjer, ved en ceremoni på Flådestation Korsør i Danmark.

Det er det nye inspektionsfartøj Lauge Koch, som skal med de to øvrige skibe i Knud Rasmussen-klassen, der skal løse opgaver på Nordatlanten. Inspektionsfartøjerne løser blandt andet opgaver som fiskeriinspektion, søredning, suverænitetshævdelse, søopmåling og isbrydningsopgaver.

Det skriver Forsvaret.dk på deres hjemmeside.

Lauge Koch er konstrueret med et helikopterdæk, så den kan modtage og tanke helikoptere, som kommer fra et skib af Thetis-klassen eller en fregat/støtteskib.

- Derved udvider Lauge Koch forsvarets evne til at operere over store afstande i Nordatlanten betragteligt. Skibet er også bygget til at kunne få monteret antiubådstorpedoer og luftforsvarsmissiler, hvis behovet opstår, skriver Forsvaret.dk.

Skibet skal udføre opgaver i farvandene omkring Grønland og Færøerne.