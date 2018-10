Her er det nye medlem af Ini's bestyrelse

redaktionen Mandag, 22. oktober 2018 - 15:49

Siden den ordinære generalforsamling i maj, hvor Karin Bing Orgland udtrådte af boligselskabet Ini's bestyrelse, har boligselskabet haft en vakant bestyrelsesplads. På en ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober, blev Inga Dora Gudmundsdottir Markussen valgt ind i bestyrelsen, skriver Ini i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til, at Inga Dora Markussen bliver en del af Ini's bestyrelse og regner helt sikkert med, at hun vil kunne bidrage til arbejdet i bestyrelsen. Særlig hendes kompetencer inden for bestyrelsesarbejde og kommunikation, forventer jeg, at Ini kommer til at nyde godt af og ikke mindst, når vi skal implementere den kommende strategi, siger bestyrelsesformand Mads Christensen i pressemeddelelsen.

I 2012-13 arbejdede Inga Dora Markussen i Ini som boligrådgiver i Qaqortoq.

Inga Dora Markussen bliver en del af Inis bestyrelse som i øvrigt består af Mads Christensen som formand, Kristian May, Line Frederiksen, Arnarak’ Zeeb Lennert (medarbejdervalgt) og Michael Renner Petersen (medarbejdervalgt).