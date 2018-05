Nye lufthavne: Partii Naleraq får tidsplan til at vakle

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. maj 2018 - 14:30

Bestyrelsesformanden Johannus Egholm Hansen oplyser til KNR, at han personligt mener, at det vil være meningsløst at sende opgaven i udbud på 2200 meter, hvis det viser sig, at politikerne ender med at vil have en anden løsning.

Partii Naleraq sår tvivl

Under fredagens debat såede koalitionspartiet Partii Naleraq tvivl om banelængderne, selv om man sidder i Naalakkersuisut. Partiets ordfører sagde, at partiet vil have undersøgt, hvad 1199 meter lange baner vil have af betydning for samfundet.

LÆS OGSÅ: Partii Naleraq: Kaster ny banelængde ind i debatten

Den udmelding har Kalaallit Airports noteret sig og vil analysere, selv om selskabet via finansloven for 2018 føler sig bemyndiget til at gennemføre udbuddet.

Starte forfra

- Hvis vi nu skal til at diskutere alternative banelængder, og det er det, man ender med at vedtage, så betyder det ,at vi skal starte projekteringen forfra, siger Johannus Egholm Larsen KNR og varsler en forsinkelse på mindst et år, hvor man skal i gang med nyt udbud.