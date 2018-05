Nye lufthavne: Narsarsuaq står til at blive heliport

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. maj 2018 - 09:35

Hverken Kangerlussuaq eller Narsarsuaq kommer til at fortsætte, hvis politikerne beslutter sig for den økonomisk mest fordelagtige model for en fremtidig lufthavnsstruktur. Det fremgår af bemærkningerne til den lov om de anlæg af de nye lufthavne, som Inatsisartut skal behandle 28. maj.

I den bugdetøkonomiske analyse, som loven tager udgangspunkt i, bliver det nemlig klart fastslået, at det bedst kan betale sig at nedgradere både Kangerlussuaq og Narsarsuaq til heliporte, hvis man bygger det nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Kun gevinst ved at lukke begge

Analysen arbejder med to alternative muligheder, nemlig et, hvor begge lufthavne bliver til heliporte og et hvor Kangerlussuaq fortsætter med en bane på 1.500 meter.

LÆS OGSÅ: Lovforslag: Qaqortoq-lufthavn kan udskilles fra Kalaallit Airports

Og kun hvis begge landingsbaner opgives er der umiddelbart en økonomisk gevinst.

- Alternativscenarie 1 giver en positiv nutidsværdi på 280 millioner kroner, hedder det i bemærkningerne.

Holdes Kangerlussuaq derimod åbent, så giver det en negativ nutidsværdi 241 millioner kroner.

Kun beregning for Narsarsuaq som heliport

Det er værd at bemærke, at der ikke er regnet på et scenarie, hvor også Narsarsuaq bevarer en landingsbane. Dermed er der tydeligt lagt op til, at lufthavnen der udelukkende fortsætter som heliport.

LÆS OGSÅ: Kalaallit Airports: Vil i år investere en halv milliard

I lovforslaget bliver der dog ikke taget stilling til, hvad der helt præcist skal ske med Narsarsuaq og Kangerlussuaq.

- Omfanget af og konsekvenserne for den fortsatte anvendelse af Kangerlussuaq og Narsarsuaq afdækkes i 2 arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, hedder det i bemærkninger.

- Det ligger uden for nærværende forslag at anvise en endelig plan for den fremtidige anvendelse og drift af lufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq.

Den økonomiske analyse viser ligeledes, at det er mest fordelagtigt at bygge de tre nye lufthavne fremfor at fortsætte med den nuværende struktur.