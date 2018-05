Nye lufthavne: Mittarfeqarfiit får behov for tilskud

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. maj 2018 - 12:58

Mittarfeqarfiit får behov for et tilskud på mellem 60 og 75 millioner kroner om året, hvis de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq bliver til noget. De fremgår af en samfundsøkonomiske analyse, som Deloitte har udarbejdet.

Når politikerne i Inatsisartut næste mandag skal behandle lovforslaget om de tre nye lufthavne, så kommer de således også indirekte til at beslutte det ekstra tilskud til Mittarfeqarfiit. De direkte beslutninger om dette er dog udskudt til senere.

Kangerlussuaq og Nuuk betaler for de øvrige

Grunden til, at Mittarfeqarfiit får underskud er, at det er lufthavnene Nuuk og Kangerlussuaq, der giver overskud, de øvrige giver mere eller mindre underskud. Hvis Nuuk overgår til Kaalallit Airport og Kangerlussuaqs mister atlanttrafikken, så vil overskuddet på de to lufthavne forsvinde eller endda blive vendt til et underskud, fremgår det af den Deloittes analyse.

- Mittarfeqarfiits overskud fra drift af lufthavnene i Nuuk og Kangerlussuaq anvendes blandt andet til dækning af drift af underskudsgivende helikopterflyvepladser og lufthavne, hedder det i bemærkningerne til loven.

Hvis både Kangerlussuaq og Narsarsuaq bliver omdannet til heliporte, så kan underskuddet begrænses til 60 millioner kroner. Hvis Kangerlussuaq videreføres med en 1.500 meter bane, så stiger behovet for tilskud til 75 millioner.

Beslutninger kommer senere

Men selv lovforslaget om de tre lufthavne vil medføre et behov for et ekstra tilskud, så skal politikerne i Inatsisartut ikke på mandag drøfte, hvordan tilskuddet skal findes.

- Det ligger uden for nærværende forslag til inatsisartutlov at anvise en ny og endelig virksomhedsplan for Mittarfeqarfiit. En ny og endelig virksomhedsplan for Mittarfeqarfiit og finansieringen heraf vil bero på en række administrative og politiske drøftelser og beslutninger, hedder det i bemærkningerne til loven.

Trods behovet for tilskud til Mittarfeqarfiit vurderer Deloitte, at det samfundsøkonomisk er en fordel, at bygge de tre nye lufthavne fremfor at viderefør Kangerlussuaq og Narsarsuaq som atlantlufthavne.