Nye lufthavne: IA retter alvorlig anklage mod Naalakkersuisut

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 15:52

IA’s gruppeformand Múte Bourup Egede opfordrer formanden for Inatsisartut, Hans Enoksen, til at sende en påtale til Naalakkersuisut om ”at respektere magtens deling, samt understrege at forsøg på indblanding i Inatsisartuts arbejde ikke er acceptabelt og straks må bringes til ophør”.

Simonsen-udmeldinger

Det er udmeldinger i tv-udsendelsen Qanorooq fra Simon Simonsen, der er faldet IA for brystet. I en pressemeddelelse fra IA undlader man imidlertid direkte at anføre, hvad Simon Simonsen har forbrudt sig imod.

- Inuit Ataqatigiit anser Naalakkersuisoqs ageren som mangel på indsigt om magtens deling, skriver Múte Bourup Egede.

- Inatsisartut har nu indledt deres nøje gennemgang af lovforslaget og således har ret til at bestemme hvordan sagen skal køres. Inuit Ataqatigiit ønsker at understrege, at Inatsisartut har den afgørende magt som ingen skal sætte spørgsmålstegn ved, hedder det i pressemeddelelsen.

Processen fremlagt

Simon Simonsen gennemgik onsdag på et pressemøde hele processen med lufthavnspakken fra 2015 og frem til i dag, hvor det blev pindet ud, hvilke partier der i det lange forløb har godkendt de forskellige tiltag før man er endt med en rammelov for de nye lufthavne, som blev førstebehandlet mandag i Inatsisartut.

Essensen af Simon Simonsens pressemøde var budskabet om, at Kalaallit Airports via tidligere flertalsbeslutninger havde bemyndigelse til at sætte udbud og licitationerne i gang.

Et spørgsmål om banelængder blev af Partii Naleraq pludselig bragt i spil under mandagens førstebehandling, hvilket kan forsinke hele lufthavnspakken og kræve nye udbud med mindst et år.