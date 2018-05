Nye lufthavne: Forslag om at haste lov igennen sendt til afstemning

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 28. maj 2018 - 17:53

Efter flere timers kritik fra oppositionen foretog Naalakkersuisut en kovending og droppede forslaget om at få rammeloven for de nye lufthavne hastebehandlet i juli. Dermed så det ud til, at rammeloven først ville blive anden- og tredjebehandlet til efteråret.

Forud var der gået en ophedet debat om netop dette punkt.

Men netop som oppositionen troede, at de havde fået en sejr, foreslog Karl Kristian Kruse, at man skulle stemme om det. Mødet i Inatsisartut er derfor foreløbig sat på pause.

IA og Demokraterne var under hele lufthavnsdebatten stærkt utilfreds med, at Siumut ønsker lovforslaget vedtaget i den første uge i juli på en ekstraordinær samling i Inatsisartut.

Lufthavnsdebatten i Inatsisartut afslørede ellers, at der var en bred enighed om flere af de essentielle punkter i lovforslaget om rammebetingelserne for de tre nye lufthavne.

Hastværk er lastværk

IA og Demokraterne fastslog i deres ordførerindlæg, at det var vigtigt, at alle aspekter blev undersøgt til bunds, før man kunne træffe en beslutning.

- Hastværk er lastværk. Vi kan simpelt hen ikke på fem uger behandle en så stor sag forsvarligt. Det er ikke en betryggende tidsperiode. Hvis vi haster den igennem, kan vi få en lussing økonomisk. Det kan vi risikere og er forklaringen på, at vi ønsker at arbejde med lovforslaget grundigt, sagde Niels Thomsen fra Demokraterne.

Kielsen: Flere års debat

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen valgte at tage ordet i netop dette spørgsmål.

Han betonede, at lufthavnsdebatten havde kørt i rigtig mange år og adskillige rapporter og undersøgelser var i tidens løb udarbejdet. På det grundlag mener han, at der ikke er tale om hastværk, da det i sidste ende er Inatsisartut, der skal træffe den endelige beslutning.

IA’s Sara Olsvig var enig med Niels Thomsen og kaldte det noget rod, at tidsplanen nu pludselig skulle ændres.

Mere uldne svar

Såvel Partii Naleraq som Atassut var mere uldne i deres besvarelse om holdningen til den ekstraordinære samling.

De bedyrede, at udvalgene naturligvis skulle have den nødvendige tid til arbejdet, men at det så måtte vise sig, om det kunne nås i forhold til Siumuts tidsplan.

- Loven skal behandles minutiøst. Og man kan jo søge om forlængelse af behandlingen, sagde Atassuts ordfører Sivert K. Heilmann.

Klar i spyttet

Tillie Martinussen var klarere i spyttet og fastslog, at fem uger langt fra var nok til at få lavet de undersøgelser, som var nødvendige forud for en beslutning.

Siumuts Simon Simonsen, der er naalakkersuisoq for infrastruktur, fastslog i sine afsluttende bemærkninger, at han var parat til at arbejde hurtigt, så alle spørgsmål blev afklaret og belyst.

Overraskelsen

Da han blev spurgt, om man vil fastholde en ekstraordinær samling i juli kom det overraskende fra Simon Simonsen efter flere timers debat:

- Naalakkersuisut kan konstatere, at der ikke er flertal for at få loven vedtaget på en ekstraordinær samling i juli. Derfor skal anden- og tredjebehandlingen foregå på efterårssamlingen, sagde Simon Simonsen og dermed lykkedes det oppositionen at få overbevist Naalakkersuisut om, at loven var for vigtig at haste igennem.

Pendulet svingede dermed over til oppositionens fordel indtil Karl Kristian Kruse bad om en afstemning om netop dette punkt.

Sermitsiaq.AG følger udviklingen og opdaterer med afstemningsresultatet.