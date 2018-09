Nye lufthavne deles mellem to selskaber

Walter Turnowsky Fredag, 28. september 2018 - 10:57

Kalaallit Airports skal få to datterselskaber. Det ene skal bygge og drive lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, mens det andet skal stå for lufthavnen i Qaqortoq. Det fremgår af et ændringsforslag til lufthavnspakken, som Naalakkersuisut har fremsat.

Baggrunden er tilsagnet fra Danmark om at investere i lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, men ikke i Qaqortoq.

For sit indskud på 700 millioner kroner får den danske stat en ejerandel på 33,3 procent af det datterselskab, der skal stå for Nuuk og Ilulissat. Datterselskabet med ansvar for Qaqortoq vil være 100 procent sevstyreejet.

Inatsisartut behandlede første gang lufthavnspakken på et ekstraordinært møde i foråret. Pakken inklusive ændringsforslaget skal anden- og tredjebehandles på efterårssamlingen.