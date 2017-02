Nye lokaludvalg i Sermersooq

I januar var der valg til lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq.

Fem kandidater blev valgt i henholdsvis Tasiilaq og Paamiut, mens tre kandidater blev valgt i Ittoqqortoormiit. Sidste dag i januar blev de nye medlemmer og suppleanter godkendt af Kommunalbestyrelsen.

De nye lokaludvalg:

Paamiut

Medlemmer

Marie Abrahamsen

Niels Lorentzen

Jørgen Jakobsen

Peter Røddik

Jakob Thorsen

Suppleanter

Lucia Møller-Grønvold

Hermann Hegelund

Ove Poulsen

Ludvig Rosing

Ulrik Mathiesen

Karl Berthelsen

Niels E. Mathiesen

Tasiilaq

Medlemmer

Ole Nuko

Ole J. Lundblad

Jens Pavia Mathiassen

Adolf Kristiansen

Knud Mathiassen

Suppleanter

Abia Kuitse

Harald Amagtangneq

Emanuel Nuko

Tobias Bajare

Isak Kristiansen

Henning Maqe

Hans Knudsen

Bajivardi Utuange

Ittoqqortoormiit

Medlemmer

Hansigne Brønlund

Emilie Pike Nielsen

Gudmund Josvassen

Suppleanter

Dines Kunak

Evald Simonsen

Andreas Sanimuinaq

Kommunen oplser, at lokaludvalgets vigtigste opgave er at styrke lokaldemokratiet gennem samarbejde med lokalsamfundet, foreninger, kommunale politikere og andre myndigheder for at bevare og videreudvikle kulturen og demokratiske muligheder i byen.

Kommuneqarfik Sermersooq er den eneste kommune i Grønland, der har lokaludvalg.