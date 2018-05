De nye kommuner: Arv på 111 mio. kroner kan forvandles til gæld

Kathrine Kruse Torsdag, 10. maj 2018 - 11:55

De nye to Nordgrønlandske kommuner, Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik, der blev etableret 1. januar i år, fik en udsigt til at dele den nu nedlagte kommunes, Qaasuitsup Kommunias, kassebeholdning på 111 mio. kroner ved slutningen af 2017.

Men nu ser det ud til at de to nye Nordgrønlandske i stedet risikerer, at arve gæld. Dette er kommet frem under oprydningen og ifølge borgmesteren i Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiits Ane Hansen, så kan der blive tale om, at arven forvandles til gæld.

Det skriver KNR.

- Det er forfærdeligt, lyder reaktionen fra borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen til KNR.

Ved slutningen af 2017 meddelte den daværende borgmester i den nu nedlagte kommune, Qaasuitsup Kommunia, Siumuts Ole Dorph, at kommunen kan slutte budgetåret 2017 med en kassebeholdning på̊ omkring 111 millioner kroner.

Ubetalte gamle regninger

Men ifølge KNR er de 111 mio. kroner tilsyneladende blevet brugt under en større hovedrengøring efter Qaasuitsup Kommunia, da der ifølge Ane Hansen, er fundet ubetalte regninger fra flere år tilbage i tiden.

- Som det ser ud nu, er de fleste af pengene brugt, og der kan blive en gæld, som vi skal betale, siger Ane Hansen til KNR.

Mens den ny etablerede Kommune Qeqertalik har været forsigtige med at bruge for mange penge i år, står det anderledes til med den anden nye kommune, Avannaata Kommunia, der har budgetteret med et underskud for 2018 på seks millioner kroner.

- Heldigvis har vi arvet omkring 57 millioner kroner fra Qaasuitsup Kommunia. Derfor regner vi med en kassebeholdning på omkring 51 millioner kroner når budgetåret slutter i december, sagde Sivso Dorph fortrøstningsfuld til KNR i begyndelsen af dette år.