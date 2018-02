Her er de nye kandidater og bachelorer

Fredag er en stor festdag på Ilisimatusarfik, og især for Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik samt Institut for Kultur, Sprog & Historie, hvor 33 nye bachelorer og otte nye kandidater dimitterer.

Traditionen tro fik to dimittender også tildelt priser for højeste karaktergennemsnit:

Eva Luusi Marcussen-Mølgaard fra Kultur- & Samfundshistorie fik tildelt KNI's pris for det højeste karaktergennemsnit på bachelorniveau: 10,7

Heidi Rosing fra Sprog, Litteratur & Medier fik tildelt Grønlands Erhvervs pris for det højeste karaktergennemsnit på kandidatniveau: 10,2

Sermitsiaq.AG bringer fredag eftermiddag stort galleri fra dimissionsfesten.

Her er de nye otte kandidater:

Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie:

Alliaq Kleist Petrussen

Naduk Kleemann

Afdeling for Samfundsvidenskab:

Inûna Davidsen

Masaana Dorph

Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier:

Ellen Eisner

Heidi Rosing

Nivi Jensen Nielsen

Vivi Schultz Grønvold

Her er de nye 33 bachelorer:

Afdeling for Journalistik:

Frederik Kristiansen

Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie:

Angutivaraq Skifte Tønnesen

Camilla Lennert

Eva Luusi Marcussen Mølgaard

Hanne Poulsen Brun

Lara Nerini

Malu Jessen Berthelsen

Pernille Ødegaard

Pivinnguaq Mørch

Sequssuna Fleischer

Ulunnguaq Nielsen Lyberth

Afdeling for Oversættelse & Tolkning:

Alatannguaq Larsen

Aviaja Hegelund Johansen

Connie Fontain

Heidi Therkelsen

Linda-Najaaraq Jeremiassen

Najannguq Hansen Petersen

Afdeling for Samfundsvidenskab:

Henrik Balle

Ittukusuk Heilmann

Lisa Mathilde Hegelund Petersen

Tuperna Kristensen

Afdeling for Sociale Forhold:

Aviaaja Anne Ravnshøj Johansen

Camilla Aviaaja Lorentzen

Elisabeth Larsen

Hanne Johanne Siegstad

Lillian Skifte

Mona Secilie Johanne Berthelsen Dahl

Nanna Heilmann Jørgensen

Nivikka Janna Lange Lyberth

Paniaraq Rosing Søltoft

Sheila Else Geisler Kristiansen

Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier:

Ane-Mette Broberg Damgaard

Evi Kreutzmann

De enkelte kandidaters og bachelorers specialer og projekter kan læses på Ilisimatusarfik hjemmeside.

