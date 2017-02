Her er den nye formand for studenterorganisationen

Vivi Noahsen er ny formand for studenterorganisationen Ili Ili.

Det sker efter, studenterorganisationen har holdt ekstraordinær generalforsamling sidste uge.

- Et godt samarbejde med Naalakkersuisut vedrørende de studerendes vilkår hører til blandt vore højeste prioriteringer. For blandt andet at fremme inddragelse af de studerende vil vi arrangere debatter på Ilimmarfik, siger hun i en pressemeddelelse.

Nordiske lande

Hun oplyser, at Ili Ili er i gang med at arbejde for at få et tættere samarbejde med de studerendes organisationer i de nordiske lande.

- Ligeledes har vi som mål at give de studerende mulighed for at deltage i studierelevante konferencer i og uden for landet, lyder det fra Vivi Noahsen.

Her er den nye bestyrelse:

Formand: Vivi Noahsen

Næstformand: Linda Hegelund

Kasserer: Michael Clasen

Sekretær: Marianne Jensen

Informationskoordinator: Ane-Marie Petersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Else Marie S. Petersen

Tina Kuitsé

Julia Lynge Ezekiassen

Aili Liimakka Laue

Samtidigt oplyser studenterorganisationen, at det er første gang i Ili Ilis historie, at der er valgt en repræsentant for Ilinniarfissuaq.

