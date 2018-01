Nye danskere kender Grønland

De 3.545 mennesker fra hele verden, som 30. november deltog i en indfødsretsprøve på 51 sprogcentre i Danmark, har et udmærket kendskab til Grønland.

Prøven, der varer 45 minutter, er uden hjælpemidler. 35 af spørgsmålene er hentet i et læremateriale, som deltagerne på forhånd har fået udleveret.

Det skriver Sermitsiaq.

Derfor er der mulighed for at forberede sig til prøven. Det er der til gengæld ikke ved de sidste fem spørgsmål, som handler om aktuelle emner inden for eksempelvis politik og kultur.

I november drejede to af spørgsmålene sig om Grønland (men ingen om Færøerne). 72 procent af samtlige prøvedeltagere svarede korrekt på spørgsmål 17:

– Indtil hvornår var Grønland en dansk koloni?

Deltagerne havde tre valgmuligheder: 1901, 1953 og 2005. Og det rigtige svar er 1953, hvor den nye grundlov trådte i kraft.

Spørgsmålenes gennemsnitlige sværhedsgrad lå på 0,75. Det vil sige, at hvert spørgsmål i gennemsnit blev besvaret korrekt af 75 procent af prøvedeltagerne.

– Spørgsmål om ophøret af Grønlands kolonistatus ligger nogle få procent under den gennemsnitlige sværhedsgrad, og det er således lidt sværere end gennemsnittet, mens spørgsmål om antallet af grønlandske folketingsmedlemmer ligger over, og det er således lettere end gennemsnittet, fortæller presserådgiver Filip Ulrichsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Sermitsiaq.

Grønlændere og færinger er danske statsborgere, men du kan selv prøve, om du kan bestå indfødsretsprøven ved at klikke her

