Nye boliger til ofre

Redaktionen Søndag, 17. juni 2018 - 08:55

Avannaata Kommunia og selvstyret arbejder ud fra, at omkring 270 indbyggere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit foreløbig må bo i deres midlertidige hjem. Flere ofre fra tsunamien sidste år, der kostede fire menneskeliv, modtager stadig psykologhjælp. De fleste er begyndt at fiske og arbejde igen.

Det skriver avisen AG.

Bygger nye boliger

Der bliver nu bygget nye boliger i Uummannaq og de nærliggende bygder, hvor flere fra de to rømmede bygder, Nuugaatsiaq og Illorsuit, har opholdt sig siden naturkatastrofen sidste år.

- Der er stadig nogen, der har traumer efter den voldsomme oplevelse sidste år. Der er et rejsehold, der kommer jævnligt til Uummannaq og fører samtaler med ofrene for tsunamien, siger borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen.

Markering

Han tager til Uummannaq sammen med formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og medlem af Naalakkersuisut for boliger og infrastruktur, Simon Simonsen, for at deltage i markeringen af et årsdagen for tsunamien. Der vil også blive afholdt borgermøder i de nærliggende bygder om situationen.

