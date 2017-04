Ny viden om bekæmpelse af store olieudslip

I løbet af de seneste årtier er Arktis blevet mere tilgængelig for skibstrafik og olieaktiviteter, og cirka 10 % af verdens olie udvindes nu fra Arktis. Den øgede aktivitet stiller krav til et forbedret beredskab, ikke mindst når det kommer til oprydning efter eventuelle olieudslip, fremgår det af en pressemeddelelse fra DTI Byg.

Metoden bruges i syd

En måde at få fjernet olien efter et udslip er ved at sætte ild til olien, mens den flyder oven på vandet – såkaldt in situ-afbrænding. Denne metode bruges ofte på mere sydlige breddegrader.

Vil denne metode mon også være anvendelig som en del af beredskabet i Arktis? Det er et af de spørgsmål, Laurens van Gelderen har beskæftiget sig med i sin ph.d.-afhandling, som var en del af en rammebevilling fra Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion.

Afhandlingen påviser, at afbrænding af små mængder råolie på vand ikke producerer nok varme til at varme olien kontinuerligt op. Dermed kan olien ikke varmes tilstrækkeligt op til at have den ønskede effekt. I store oliebrande er det en større procentdel af den frigivne varme, der kommer tilbage til olielaget, og de store brande er derfor mindre følsomme over for vandets kølende effekt. Med andre ord: Jo større diameter en oliepøl har, desto mere effektivt brænder den på havoverfladen.

Afhandlingen viser også, at forekomsten af havis ikke har en negativ indflydelse på råoliens evne til at brænde. Isen kan derimod bruges aktivt som alternativ til de bomme, der normalt bruges til at inddæmme olien. De er nemlig uegnede til brug i Arktis, både af rent logistiske årsager og fordi isen kan skubbe til bommene med den konsekvens, at olien kan risikere at flyde ud af inddæmningen.

Vigtig viden for beredskabet i Arktis

Konklusionerne fra afhandlingen er vigtig viden at have med sig, når man overvejer muligheden for at bruge in situ-afbrænding i beredskabet i Arktis, vurderer Laurens van Gelderen.

- Beredskabet i Arktis er ikke godt nok til at håndtere olieudslip på nuværende tidspunkt. Derfor kan udslip være særligt ødelæggende for det skrøbelige arktiske miljø. Resultaterne i min afhandling peger på, at in situ-afbrænding har potentialet til at blive en velegnet metode til at rydde op efter store olieudslip i Arktis, fordi isen kan hjælpe med at inddæmme olien og gøre den lettere at antænde. Det er dog nødvendigt at arbejde videre med de praktiske aspekter af antændingen, så vi sikrer, at ilden spreder sig til hele olieudslippet og ikke kun brænder en lille del af olien væk, siger Laurens van Gelderen.