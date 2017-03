Ny valgstrategi: debat om børn og byggeri

Partierne i Nuuk har besluttet, at partisoldaterne får mundkurv på under de tre valgmøder, der afvikles op til valget. De får samtidig forbud mod at vifte med flag og balloner under talerne.

Dermed håber politikerne, at flere af de almindelige vælgere tør møde op til debatterne, skriver de opstillede partier i Nuuk i en samlet pressemeddelelse.

- Vi ønsker først og fremmest at give plads til vælgerne. Derfor har vi aftalt, at vi holder os tilbage fra at medbringe en masse flag og balloner og lader være med at komme med tilråb under mødet, fortæller formand for Demokraatit Vest, Tillie Martinussen.

Borgerne skal involveres

Ifølge politikerne er det svært at få almindelige borgere til at interessere sig for de politiske debatter, og de har derfor udtænkt en ny strategi for møderne i Nuuk.

- Vi vil gerne arrangere en lidt anderledes slags vælgermøder denne gang. Tanken er, at de forskellige vælgermøder får bestemte overskrifter, som skal sætte dagsordenen for debatterne under mødet, udtaler gruppenæstformand i Inuit Ataqatigiit Sermersooq, Malene Lynge.

Vælgermøderne vil derfor komme til at handle om henholdsvis børn, unge, kultur og fritid, herefter om anlæg, miljø, arbejdsmarked og erhverv samt til sidst om udsatte børn/unge og uddannelse.

Kom tæt på politikerne

Og som noget nyt vil politikerne, efter den indledende debat, stille op til direkte dialog på tomandshånd med vælgerne. Det er tanken, at vælgerne kan bevæge sig rundt og opsøge de politikere, de gerne vil i kontakt med.

- Det er nødvendigt med en ny måde at holde vælgermøder på i Nuuk. Med denne nye form håber vi meget på, at der vil komme mange flere vælgere til møderne frem til valget, udtaler Peter Davidsen, medlem af hovedbestyrelsen i Siumut.

Vælgerne inviteres til vælgermøde første gang 16. marts 2017 kl. 19.00 på Nuussuup Atuarfia. Der vil blive simultantolket mellem grønlandsk og dansk på møderne.