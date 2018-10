Ny valglov på vej

Walter Turnowsky Tirsdag, 16. oktober 2018 - 11:24

Naalakkersuisut vil fremlægge et forslag til en ny valglov ved forårssamlingen i 2020. Det fremgår af et svarnotat, til et forslag Bentiaraq Ottosen (A).

Atassut-politikeren har stillet forslag om, at valgloven ændres, så partier, der er valgt ind ved det foregående valg, også kan stille op til det næste - uden at samle underskrifter. Som det er i dag, så skal partiet være repræsenteret for automatisk at stille op. Den bestemmelse blev netop Atassut ramt af, da deres to medlemmer af Inatsisartut skiftede til Siumut i den foregående valgperiode.

Naalakkersuisut er grundlæggende positiv overfor for forslaget, men gør samtidigt opmærksom på, at man er i gang med at revidere valgloven fra 1996.

- Det er Naalakkersuisuts hensigt, at et udkast til ny valglov skal i offentlig høring i sommeren 2019 og at et forslag til ny valglov skal forelægges på Inatsisartuts forårssamling i 2020, skriver formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) i sit svarnotat.

På den baggrund foreslår han, at foreslåede ændringer bliver indarbejdet i den nye valglov. Kim Kielsen (S) mener nemlig, at det er nødvendigt med at større serviceeftersyn af loven, som er blevet ændret i 1998, 2012 og 2018.

- Mange bestemmelser i valgloven bør efter Naalakkersuisuts opfattelse opdateres.

- På den baggrund har Naalakkersuisut igangsat forarbejdet til en ny valglov. I september blev der afholdt et arbejdsseminar med kommunerne, for at kommunernes ønsker til en ny valglov har kunnet indgå i forarbejdet så tidligt som muligt.

Det fremgår ikke, hvilke dele af loven, Naalakkersuisut ønsker at ændre.

Efter planen skal forslaget sendes i høring i sommeren 2020.

Forslaget fra Bentiaraq Ottosen (A) skal behandles i Inatsisartut i morgen.