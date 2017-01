Ny undersøgelse: Brugen af Facebook går ud over vores velvære

Amerikanske forskere har set på, hvad brug af Facebook betyder for både fysisk og psykisk velbefindende og livstilfredshed. De har også set på sammenhænge med, om vi er tynde eller tykke.

Det skriver Fagbladet 3F.

Resultaterne viser blandt andet, hvad der sker, når vi trykker ”Like” på andre folks sider. Eller når vi statusopdaterer.

Det kan føre til et fald på fem-otte procent i vores mentale velbefindende.

Forskerne har tjekket resultaterne grundigt og siger, at de er sikre.

Undersøgelsen er en af de første, som ser på, hvad Facebook betyder som social kontakt. I forvejen er det kendt, at vi får det bedre af at mødes med andre mennesker ansigt-til-ansigt.

Men med kontakten via Facebook er det omvendt. Faktisk ser det ud til, at de sociale forbindelser over nettet har større negative konsekvenser end de positive af, at vi mødes face-to-face.

Undersøgelsen er gennemført af blandt andre læge Holly B. Shakya. Hun forsker i folkesundhed på universitetet i San Diego.

Psykolog Anders Colding-Jørgensen har beskæftiget sig med digital kommunikation i næsten 20 år. Han underviser blandt andet i at skrive bedre Facebook-opslag. Han er ikke overrasket over den nye undersøgelse.

- Når du læser, hvad andre fortæller om deres liv på Facebook, så virker det tit, som om de har stor succes. Derfor kan du nemt komme til at føle, at dit eget liv er mindreværdigt, siger Anders Colding-Jørgensen.

- Ingen beretter på Facebook om, at de har været på apoteket for at købe fnatmiddel eller hæmoride-creme. Eller at de er hevet i fogedretten. Du ser kun alt det positive, mens du i dit eget liv også har problemer, siger han.

Anders Colding-Jørgensen tror, at det også kan spille en rolle, at vi via Facebook er i kontakt med langt flere mennesker. Derfor spredes der flere negative nyheder om krig, ulykke og Donald Trump. Folk brokker sig over det ene og det andet.

Nogle poster meget på Facebook fra deres eget liv. For eksempel om når de leger med deres børn på græsplænen. Dermed bliver familielivet et medieprodukt, som bedømmes af andre med ”likes”.

- Hvis du er en i situation, hvor du føler lykke, så afbryder du den af, at der skal tages billeder og laves opslag på Facebook. Det kan gå ud over det flow af velbehag, som du kan være bragt i, advarer Anders Colding-Jørgensen.

- Jeg tror, at vi nogle gange skal sige til os selv, at denne situation er så dejlig, at den holder vi for os selv. Den skal ikke pindes ned i ”likes” og kommentarer fra andre, siger han.