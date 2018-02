Ny udstilling om ‘verdens mindste storby’

En ny udstilling om Nuuk åbner den 9. februar i Det Grønlandske Hus i København.

Bag udstillingen står kunstnerduoen LARM, der består af Jakob Fälling og Kenneth Schønning Olsson, begge fra Danmark, som efter to ophold i Nuuk kaster sig ud i en beskrivelse af det sansebombardement, Nuuk også er for tilrejsende, som foreksempel:

- Nuuk er verdens mindste storby. Nuuk er et provinshul. Nuuk er ikke Grønland. Nuuk er eksotisk. En smuk og moderne hovedstad, i gang med at skabe landets fremtid.

Et ekko af Nuuk Nordisk Kulturfestival

I følge Det Grønlandske Hus er udstillingen et ekko af Nuuk Nordisk Kulturfestival, der blev afholdt i efteråret 2017.

- De ønsker ikke at indfange essensen af Nuuk, men snarere at åbne for fortolkningen af byen og dens stemninger gennem poesi, tegning, grafik og fotografi, skriver Det Grønlandske Hus i København, og videre:

- Der bliver sat masser af etiketter på Nuuk, men byen er langt mere end et hurtigt slagord kan indfange. Som alle steder sker der meget mere end det, øjet og øret lige opfanger. Så meget, som den moderne turist aldrig forstår.

Udstillingen kan ses frem til den 4. april.