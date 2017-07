Ny uddannelse ved GUX for elever med særlige behov

Fra skoleåret 2018/2019 opretter GUX en ny uddannelse for elever med særlige behov.

Uddannelsen får navnet GUX-S og henvender sig til elever med handicaps og diagnoser såsom autisme eller adhd, så de får bedre muligheder for at gennemføre en gymnasiel uddannelse.

- Det skal være muligt for flere at få deres drømmeuddannelse og være en aktiv del af samfundet, siger naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris J. Jensen i forbindelse med den nye uddannelse.

Ansøgningsfrist 1. september

Naalakkersuisut har åbnet for ansøgninger til den nye uddannelse, og man kan søge om optagelse frem til den 1. september i år.

Man kan læse mere om uddannelsen her.