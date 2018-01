Ny uddannelse hos Arktisk Kommando

Unge kan fremover tage en uddannelse hos Arktisk Kommando i Nuuk. Det fremgår af det forsvarsforlig, som den danske regering har indgået med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

- Etablering af en beredskabsuddannelse i Grønland, der samtænker igangværende projekter såsom Grønlandsvogterne og etablering af beredskab med hovedvægt på civile kompetencer, hedder det i forligsteksten.

Mulighed for unge

Spørgsmålet har været en mærkesag for IAs folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, der i sensommeren fremlagde et forsvarspolitisk udspil fra Inuit Ataqatigiit.

- Det betyder, at der kommer en ny uddannelsesmulighed for grønlandske unge, og det er jo helt fantastisk, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

- Det er godt for det grønlandske samfund og for Forsvarets evne til at løse opgaverne i landet, at det grønlændere nu i højere grad inddrages.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan uddannelsen præcist skal se ud eller hvordan de unge efterfølgende skal indgå i forsvaret. Ideen til Grønlandsvogterne kom allerede fra forsvaret i 2016. Tanken er, at der er tale om et meldekorps, der blandt andet kan spotte olieforurening.

Hårde forhandlinger

Ideen om et grønlandsk beredskabskorps har der ligeledes været arbejdet med i et par år. Med den nye uddannelse sikrer man, at grønlandske unge kan få de nødvendige kvalifikationer til at indgå.

- Det glæder mig også, at det er en uddannelse til de mere praktiske orienteret unge, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Det var først til allersidst i forhandlingsforløbet, at aftalen om den nye uddannelse faldt endeligt på plads.

- Det er mange måneders hårdt benarbejde, der ligger bag dette resultat. Undervejs havde vi et godt samarbejde med de andre partiers forsvarsordførere, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA), der undervejs havde flere møder med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Ud over den nye uddannelse skal flere grønlandske unge også lokkes til at aftjene værnepligt. Således gennemføres fremover en værnepligtsafprøvning for frivillige i Grønland. Derudover gives der støtte til grønlandske værnepligtiges hjemrejse.