Ny tv-serie om unge fra Nuuk kommer til efteråret

Den 13. november i år ruller en ny ungdomsserie over skærmen, når DR3 har premiere på en ny serie ved navn "Hemmeligheder fra Nuuk".

Det skriver KNR.

Over seks afsnit vil unge mennesker i alderen 18-29 fortælle om hemmeligheder og grunden til det er ifølge producent Carolina Una Henningsen, at danske medier alt for sjældent giver et indblik i unges liv i Grønland.

- Vi sad og kom i tanke om, at det er noget med julehilsen til Grønland og nogen gange, når de kongelige skal derop med kongeskibet. Det er nærmest det, vi kan komme i tanker om, men reportage om ungdomsliv i Grønland kunne vi ikke huske at have set, siger Carolina Une Henningsen.

De besluttede sig derfor for at lave et tv-projekt, som man nu kan se resultatet af den 13. november.