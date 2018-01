Ny triumf for Ukaleq Slettemark

Den kun 16-årige skiskytte Ukaleq Slettemark har fået en forrygende start på 2018. Til Norgescup i skiskydning gik hun helt til tops i K-17 års klassen lørdag, da der blev løbet 10 km med fire indlagte skydninger.

Norgescup samler Norges bedste skiskydere i juniorklasserne. Ukaleq var i konkurrence med 49 af de bedste K-17 piger fra hele Norge.

Ukaleq var hurtigst af samtlige i sporet og skød kun tre forbiere af de 20 skud i lidt drilske skydeforhold. Ukaleq løb i tiden 39.09 minut og var hele 2 minut og 16 sekunder foran nummer to, hvilket var den største sejers margin af alle junior klasserne. Faktisk løb hun så godt at hun ville blevet nummer fire i klassen 18-19 år.

Søndag fik hun endnu et godt løb, og blev nummer to på sprint-øvelsen (6 km med to skydninger)med kun 1 forbier på stående.

Ukaleq har trænet meget langrend i NSP i Nuuk og har ønsket at dyrke skiskydning. Til Arctic Winter Games i Nuuk fik hun sit gennembrud i biathlon og vandt 3 guld i diciplinen. Desværre var skiskydningsbanen ved AWG kun midlertidig, og det har derfor ikke været muligt at træne godt på skiskydning de sidste to år.

Dette var medvirkende til at Ukaleq valgte at flytte til Norge, hvor hun nu tager gymnasial uddannelse på Norges Toppidretts Gymnas (NTG) på vintersportsstedet Geilo