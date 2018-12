Ny telefonlinje skal rådgive alle

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 05. december 2018 - 14:54

Det nye koncept kommer til at hedde ”Tusaannga” eller ”Hør mig”, og er en telefonrådgivning, der samler alle de tidligere telefonrådgivningslinjer på et nummer.

Rådgivningen bliver for alle, der har brug for at tale med nogen om selvmord, seksuelle overgreb, vold eller andre problemer.

Det nye tiltag blev præsenteret af Naalakkersuisoq for Socialområdet, Martha Abelsen, på et pressemøde onsdag.

- Jeg tror, at en af grundene til, at vi ikke har formået at knække raterne på forskellige sociale områder, er, at vi ikke har arbejdet nok sammen. Her bliver det hele samlet. Børn og voksne med alle typer sociale problemer kan ringe ind på samme nummer. Det gælder også for pårørende, sagde Martha Abelsen.

Den nye telefonrådgivning får nummeret 80 11 80 og træder i kraft den første januar 2019. Åbningstiderne bliver alle ugens dage mellem klokken 16 og klokken 22.

Hjælper med næste skridt

Martha Abelsen kunne også fortælle, at der vil blive langt større fokus på at få skabt kontakten til de relevante myndigheder, når en person ringer ind til den nye telefonrådgivning.

- Hvis henvendelsen kræver. at vedkommende for eksempel skal tale med kommunen, så vil personalet på telefonrådgivningen sørge for, at den kontakt bliver videreformidlet. De kommer ikke til at efterlade folk med en henvisning til kommunen. De hjælper med at oprette kontakten, sagde Martha Abelsen.

Martha Abelsen nævner også, at det med nye, længere åbningstider på telefonrådgivningen er nødvendigt med mere personale. Derfor leder man efter personer med de rette kompetencer, som kan være med til at dække behovet.

Løbende evaluering

I forbindelse med rådgivningen af personer med sociale problemer, skal der være en løbende evaluering.

- Vi skal holde øje med, hvilke typer af henvendelser der kommer, hvornår de kommer, så vi kan få et overblik over, hvilke områder der skal sættes ind overfor, sagde Martha Abelsen.

Der vil være en officiel lancering af den nye telefonrådgivning den 23 januar 2019, men telefonrådgivningen vil være i drift fra den første januar 2019.