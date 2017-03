Ny styrelseschef i Digitaliseringsstyrelsen

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har besluttet at tilbyde stillingen som styrelseschef til John Siegstad.

Han kommer fra en stilling som Planlægningschef hos Tele-Post, oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

- Med mere end 18 års ledererfaring og en MBA-uddannelse, mener vi, at vi har fundet den helt rigtige profil til at føre Digitaliseringsstyrelsen videre, siger departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Lone Nukaaraq Møller, i en pressemeddelelse.

John Siegstad har beskæftiget sig med ledelse, strategi og teknologi indenfor forskellige områder, oplyser selvstyret.

Læs: Styrelseschef har sagt op