Ny stærk udstilling med Gukki Nuka på Qaqortoq Museum

Tirsdag, 08. maj 2018

Kunstneren Gukki Nukas værk ‘Revner i sjælen // Tarnip Qupineri’ er nået frem til Qaqortoq. Her skal Gukki Nukas stærke udstilling med 20 fotos udstilles på Qaqortoq Museum fra tirsdag og frem til den 10. juni. Fotoerne illustrerer kunstnerens eget traume som overlevende efter seksuelt misbrug.

Qaqortoq Museum oplyser i pressemeddelelse, at udstillingen skiller sig ud ved at være udarbejdet på en mobiltelefon, og ved at omhandle kunstnerens eget traume som overlevende efter seksuelt misbrug.

- Han har valgt at vise problematikken på den mest sårbare og direkte vis – nemlig igennem sig selv. Udstillingen består af en række selvportrætter, hvor kroppen både bliver et objekt, et offer, en figur og et menneske, lyder det fra museet i Qaqortoq.

Hans værker er ofte i drømmelignende landskaber, enten med is eller skov.

- Jeg bruger mig selv og min krop som voksen og ikke som 14 årig, da jeg føler at den bedste måde for mig at vise smerten, afmagten, vreden, sorgen og til sidste styrken er ved at fortælle det igennem den person, du ser i dag. Den person, der gennemlevede helvede, men er kommet ud på den anden side stærk som aldrig før, siger Gukki Nuka.

Om Gukki Nuka Den grønlandsk/danske kunstner Gukki Nuka har haft noget på hjerte længe. Han har skabt en række kunstværker der for ham bearbejder sine erfaringer og følelser som seksuelt misbrugt. Gukki Nuka blev seksuelt misbrugt som barn – først psykisk fra han var elleve til fjorten år gammel – dernæst fysisk fra han var fjorten. Han er tidligere kendt for sin keramik, der blandt andet har været udstillet på Nordatlantens Brygge, men det er første gang at værkerne i serien ‘Revner i Sjælen’ vises frem.

Startede som en overlevelsesmetode

Om udstillingen siger kunstneren selv:

- I de år jeg har arbejdet med kunst har jeg ikke taget standpunkt til samfundsrelaterede emner. Angsten for at blive afvist og hånet, har vejet tungere end modet til at råbe op. I de senere år har vreden og behovet for at ville hjælpe andre dog fyldt mere og mere, indtil jeg til sidst ikke kunne rumme alle frustrationerne og afmagten længere.

Værkerne er opstået, når oplevelser og følelser er dukket op. Det nærmeste medium, han havde, var sin mobiltelefon, hvor han mere og mere intenst begyndte at arbejdet med kunsten.

Han skabte de kunstværker, der er med i udstillingen ved at tegne med en finger i mobiltelefonens tegneprogram. Det startede som en overlevelsesmetode, men blev styrket af et ønske om at bryde tabuet, hjulpet på vej af at Henrik Thomsen, der i foråret 2017 stod frem i Grønland med en lignende historie.