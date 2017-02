Ny skulptur: Hvad finder han mon på?

Skulpturer kan i den grad dele vandene i befolkningen. Det er måske set i det lys, at man nu vil give borgerne mulighed for at møde den norske kunstner og arkitekt Joar Nango, der skal stå for udformningen.

Sammen med tænketanken Fortette Byen (FFB) holder man et møde, hvor interesserede kan høre om kunstprojekte den 20. februar i Katuaq.

Planen er, at skulpturen skal være et landskabsrum, baseret på grønlandske byggeskikke, kultur, materialer og natur.

Oplægget vil være på engelsk med mulighed for grønlandsk tolkning.