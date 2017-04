Ny roman sammenfletter mord og løsrivelse

Romanen udkommer på forlaget IPI Press og handler om tre kvinder, der findes myrdet i Nuuk.

Grådighed og selvstændighed

En sammenflettet historie om korruption, grådighed, dominans og suverænitet afslører sig gennem opdagelser af tre efterforskere, der er en russer, kineser og en dansk grønlænder.

Nauja Lynge’s roman maner til besindighed i hastværket for selvstændighed.

Der er store omkostninger både menneskeligt og økonomisk ved de potentielle kræfter, som skal finansiere løsrivelse. Romanen fremstiller grønlændere, som de sande ofre ved en udvikling, som går så stærkt.

Barn af

Forfatteren er oldebarn af Henrik Lund, som skrev Grønlands nationalsang, og barnebarn af Hans Lynge, forfatter, politiker, maler og fortaler for øget selvstændighed i en tid før hjemmestyrets indførelse.

Hun forlod Grønland som barn. Langsomt har hun vokset sig stærk nok til, at gøre krav på hendes identitet som dansk grønlænder. Gennem denne rejse hjem har Nauja set effekten af kulturelle stereotyper i snart sagt alle henseender lige fra sprog, økonomi til essensen af at være splittet mellem to verdener, hedder det i en pressemeddelelse.

Kamp for stoltheden

Hun har gjort det til omdrejningspunktet i hendes mangeårige frivillige arbejde at hjælpe grønlændere med at få deres rettigheder og stolthed tilbage.