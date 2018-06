Ny rektor i Aasiaat

Redaktionen Fredag, 29. juni 2018 - 17:12

Dorthie Siegstad har sagt ja til at tiltræde stillingen som rektor ved Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik i Aasiaat den 1. august 2018. Det skriver departementet for uddannelse i en pressemeddelelse.

Dorthie Siegstad (f. 1971) har undervist på gymnasiet i Aasiaat siden 1997, hvor hun også har varetaget funktioner som bl.a. studievejleder og tidligere fungeret som administrativ inspektor. Ud over undervisning i grønlandsk og kulturfag, så har hun opkvalificeret sig med blandt andet studievejlederuddannelse og har kompetence som samtalepartner. Senest har hun specialiseret sig i gymnasial ledelse og organisation på Syddansk Universitet og har en Mastergrad i gymnasiepædagogik.

- Jeg glæder mig til at samarbejde med skolens personale, eleverne og deres forældre om at styrke uddannelsen, siger den kommende rektor.

- Jeg håber, at vi sammen med folkeskoler, andre uddannelsesinstitutioner, Aasiaats borgere og politikerne kan styrke uddannelse generelt i samfundet. Et samarbejde, der skal styrke de unges vilje til at tage uddannelse. Grønland har brug for alle de unge til at løfte vores samfund.

Dorthie Siegstad har en aktiv baggrund i Aasiaat og har to børn sammen med sin samlever. Hun afløser Otto Simonsen på post som rektor.