Ny rapport: Bistandsværgeordning sejler

Walter Turnowsky Tirsdag, 06. november 2018 - 10:42

Der er endog meget store mangler i ordningen med bistandsværger i Grønland. Det viser en ny rapport, 'Livline til verden', udarbejdet af lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen fra Ilisimatusarfik.

- Bistandsværger i Grønland er fuldstændig overladt til sig selv, og det samme er deres klienter. Den manglende koordinering og oplæring stiller bistandsværgerne i en urimelig situation, hvor de selv må ”opfinde” deres rolle. Og med manglende tilsyn med værgerne er der risiko for, at nogle klienter oplever kun at have en beskikket bistandsværge på papiret – og ikke i praksis, siger Annemette Nyborg Lauritsen.

Grønlandske forvaringsdømte og retspsykiatriske dømte i både Danmark og Grønland har ret til en bistandsværge, som er en kontaktperson, der besøger den indsatte mindst én gang om måneden, og er med til udgang, retsmøder og ved højtider.

Ny anstalt gør behovet akut

Siden 1970’erne har Det Grønlandske Hus i København koordineret en ordning i Danmark, som blandet andet omfatter de forvaringsdømte i Herstedvester. Men med åbningen af den lukkede anstalt i Nuuk er det endnu uafklaret, hvad der skal ske med dette arbejde.

Derfor tog det Grønlandske Hus i København i foråret 2017 initiativ til at iværksætte en udredning af bistandsværgeordningen. Den 62 sider lange rapport udarbejdet af Annemette Nyborg Lauritsen er netop blevet udgivet.

Rapporten viser, at ud af 94 dømte i Grønland, mangler 39 personer at få beskikket en bistandsværge. Ud af 49 grønlandsk dømte i Danmark mangler to personer en bistandsværge.

Foreslår central koordinering

Rapporten kommer med en lang række anbefalinger til arbejdet med bistandsværgeordningen i fremtiden. Blandt andet peger den på behovet for, at der oprettes en koordinatorfunktion i Nuuk, tilsvarende til den, som findes i København i dag.

Direktør i Det Grønlandske Hus i København, Leise Johnsen, er glad for, at rapporten kan hjælpe med at overlevere alle de erfaringer, det Grønlandske Hus har gjort sig med bistandsværger siden 1970’erne.

- At have en bistandsværge kan gøre en stor forskel for en indsat og hjælpe med at bevare relationerne til verden udenfor. Derfor håber vi, at rapporten vil kunne danne baggrund for det fremtidige arbejde med bistandsværger i Grønland.

Rapporten er baseret på observationer og interviews blandt bistandsværger, indsatte og fagpersonerne omkring de dømte. Desuden er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de grønlandske herstedvesterdømte og gennemgået en lang række historiske dokumenter vedrørende bistandsværgeordningen.