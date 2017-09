Ny orkan på vej mod Caribien

En række mindre østater i Caribien risikerer inden for de kommende dage at blive ramt af endnu et ødelæggende uvejr.

Den tropiske storm Maria er taget så meget til i styrke, at den har udviklet sig til en orkan.

Det oplyser USA's nationale orkantjeneste, NHC.

Det ser ud til, at den tirsdag vil bevæge sig ind over Leeward Islands. Det er et område, der blandt andet tæller Barbuda, De Britiske Jomfruøer og De Amerikanske Jomfruøer.

Disse øer blev hårdt ramt af orkanen Irma tidligere i september. Mange mistede livet, og på nogle af øerne blev stort set alle huse hærget af vind og vand.

NHC forudsiger, at Maria midt på ugen vil udvikle sig til en "stor" orkan. Det vil ifølge tjenestens hjemmeside sige, at der som minimum kan blive tale om en kategori 3-orkan på skalaen, der går til 5.

Når det sker, vil Maria ifølge prognoserne bevæge sig imod Puerto Rico, Den Dominikanske Republik og Haiti.