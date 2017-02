Ny opsigtsvækkende behandling af kræft på vej

Kræft skal bekæmpes med patientens eget immunforsvar.

Det er tankegangen bag en ny behandlingsform, immunterapi, som har vundet indpas i behandlingen af kræftsyge patienter.

Forenklet sagt hjælper man kroppens eget immunsystem til at slå cancercellerne ihjel, i stedet for at slå dem ihjel med en cellegift, som det sker med kemoterapien.

Undgår kvalme og hårtab

En af bannerførerne for den nye behandlingsform er den danske professor og overlæge Inge Marie Svane.

Til TV2 Danmark forklarer hun, at man med den nye behandling er fri for kvalme, opkast og hårtab, som kemoterapien medfører.

- De immunregulerende behandlinger angriber kræften på en helt ny måde. Det er et paradigmeskifte indenfor kræftbehandlingen, siger Inge Marie Svane til TV2.

Hun har netop været til en stor konference i Chicago, hvor de seneste resultater blev præsenteret.

Pris for sin forskning

Ved at kombinere to former for immunregulerende behandling, hjalp den over halvdelen af patienterne.

Ind til videre er der tale om en forsøgsbehandling.

En af dem, der har været igennem forsøgsbehandlingen er 74-årige Poul Erik Pedersen.

Han havde modermærkekræft, som havde spredt sig til blandt andet hjerne og lunger.

Men i dag er han kræftfri efter forsøgsbehandling med immunterapi.

Poul Erik Pedersen var så taknemlig for sin behandling, at han indstillede Inge Marie Svane til Kræftens Bekæmpelses Hæderspris.

Den fik hun i går, på World Cancer Day, tildelt af kronprinsesse Mary.

- Det er rart og bekræftende. Ikke mindst fordi, jeg er indstillet af en af mine patienter, siger Inge Marie Svane, der til daglig er leder af Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital til Ritzau.

Kan blive lige så vigtigt som kemo

Det forventes, at det bliver en lige så vigtig behandlingsform som kemoterapi inden for den nærmeste fremtid.

Behandlingen har især vist sig at have en gavnlig effekt ved bekæmpelse af modermærkekræft.

Inge Marie Svane spår en ikke særlig fjern fremtid, hvor immunterapi kan bruges mod flere kræftformer og på forskellige stadier af sygdommen.

Immunterapien er dog ikke helt uden bivirkninger. Der kan komme så meget aktivitet i immunsystemet, at det angriber kroppens egne organer.

Behandlingen med immunterapi er temmelig kostbar. En behandling kan koste op mod 55.000 kroner per patient per måned.

Men Inge Marie Svane er overbevist om, at vi med tiden vil se faldende priser i takt med, at konkurrencen på området intensiveres i lægemiddelindustrien.