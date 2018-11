Ny milepæl nået i turismestrategien

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 07. november 2018 - 12:41

Den nye selvejende institution hedder Greenland Visitor Center og får adresse i Nuuk.

I en bekendtgørelse fra Selvstyret fremgår det, at bestyrelsesfunktionen midlertidigt skal varetages af Departementet for Erhverv og Energi.

Midlertidig bestyrelse

- Den midlertidige bestyrelse skal varetage institutionens interesser i forbindelse med opførsel af Isfjordscenteret og varetage Selvstyrets opgaver i forbindelse med indgåede aftaler med fonde og andre eksterne sponsorer om opførsel af besøgscentre samt søge fremskaffelse af yderligere ekstern finansiering til besøgscentre, lyder en af paragrafferne i bekendtgørelsen, som i mandags blev underskrevet af naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og departementschef Jørn Skov Nielsen fra erhvervsdepartementet.

Det er planen, at der skal ansættes en direktør, og bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer.

Videnskabsråd

Et særligt rådgivende videnskabsråd skal nedsættes og rådgive bestyrelsen. I første omgang kommer rådgiverne fra Grønlands Naturinstitut, GEUS, Niels Bohr Istituttet, DMI og National Snow and Ice Data Center. Naalakkersuisut kan til enhver tid udskifte rådets medlemmer og tilføje en eller flere videnskabelige institutioner.

Økonomisk vil det være muligt via finansloven at yde den selvejende institution driftstilskud samt anlægstilskud. Der er også lagt op til at Naalakkersuisut og kommunerne ”kan indgå aftale om kommunal medfinansiering” af anlægsudgifter og driftstilskud.

Center på vej i Nuuk

I Nuuk er planerne om et besøgscenter fremskredne. Her skal det gamle hovedkvarter for Royal Arctic Line på den gamle containerhavn danne rammen – tæt på det nye krydstogtskibs-anløb.