Ny manager skal markedsføre Sydgrønland

Indsatsen for turismen i Sydgrønland er blevet opgraderet.

Destination South Greenland har nemlig ansat en manager, og valget faldt på den 41 årige Ida Vahl. Det skriver Destination South Greenland i en pressemeddelelse.

- Vi arbejder fortsat på et turismemæssigt sammenhængende Sydgrønland, hvor de primære opgaver for Ida Vahl vil være synlighed på nyheds- og på internet basis. Ida Vahl har i forvejen stor kendskab til Sydgrønland og vi glæder os til at bidrage med vores viden, skriver næstformand i Destination South Greenland, Pitsi Høegh.

- Destination South Greenland arbejder fortsat på at udvikle “Farm Holidays” hvor vi i år stadig vil have fokus på oplysning og indsamling af materiale både internt og externt omkring landlig feriemuligheder.

Denne sommer blev dele af Sydgrønland, nemlig Qassiarsuk, Igaliko, Tasilikulooq, Sisarluttoq og Hvalsø udnævnt som UNESCO-verdensarv, og oplysningsarbejdet skal gennemføres i tæt samarbejde med Kommune Kujalleq som finansierer en servicekontrakt.