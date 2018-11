Ny lufthavn: Nuuk-politikere står bag fælles optog

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. november 2018 - 12:44

Selv om IA ikke er tilfreds med lufthavnspakken i den nuværende form, så har IA-lokalpolitikeren Inge Olsvig Brandt ingen problemer med at tilslutte sig initiativet om en synlig støtte på gadeplan til lufthavnsudvidelsen.

Sidste udkald

Siumut, Demokraterne og Atassut er de øvrige lokalafdelinger, som står bag optoget, som skal starte kl. 10.30 fra kommunekontoret for så derefter bevæge sig de få hundreder meter ned til Inatsisartut-bygningen, hvor anlægsloven for lufthavnspakken skal tredjebehandles.

I en fælles pressemeddelelse udtaler Inge Olsvig Brandt, IA, Niels Boassen, Siumut, Anna Wangenheim. Demokraterne, og Mette-Sofie Jørgensen, Atassut:

- Det er yderst vigtigt, at der fortsat bliver skabt grundlag for økonomisk vækst. Derfor er det så vigtigt, at der bliver investeret i udbygningen af lufthavnen i Nuuk, da det vil være med til at sikre økonomisk vækst, blandt andet til fremtidens velfærdsydelser, ikke alene for Nuuk, men for hele landet.

Øget tryghed

De fire politikere påpeger også:

- Der vil også være besparelser i rejseudgifter og rejsetid. Desuden vil en direkte flyforbindelse mellem Nuuk og Danmark skabe øget tryghed og sikkerhed, når sundhedsvæsenet får muligheden for at transportere og overflytte patienter til og fra de forskellige specialafdelinger landene imellem og rigshospitalet.