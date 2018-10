Ny lov: Overgreb på børn under 12 år er altid voldtægt

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. oktober 2018 - 07:47

Fremover skal et seksuelt overgreb på et barn under 12 år altid dømmes som voldtægt, uanset under hvilke omstændigheder det har fundet sted.

Der var nemlig politisk bred opbakning under første behandlingen af fremgår af et forslag til en ændring af kriminalloven for Grønland.

Allerede som det er i dag bliver overgreb på børn under 12 år dømt ret hårdt. Men et sådant overgreb ikke i alle tilfælde dømt som voldtægt, men efter andre paragraffer. Fremover skal det dømmes som voldtægt, også i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt vold eller trusler.

LÆS OGSÅ: Overgreb på børn under 12 skal dømmes som voldtægt

Raden rundt i Inatsisartut, var der opbakning til ændringen. Inuit Ataqatigiit ønsker endda en yderligere skærpelse. De mener, at grænsen skal hæves til 15 år. Det fremgik af ordøreromdlægget fra Stine Egede.

Det er ikke givet, at lovændringen vil føre til hårdere straffe, da overgreb mod børn under 12 år som nævnt i forvejen straffes hårdt. Da man gennemførte den tilsvarende ændring i Danmark, førte det ikke til hårdere straffe.

Forslaget blev allerede behandlet på efterårssamlingen sidste år. Efter planen skulle det have været vedtaget under forårssamlingen, men som bekendt kom et valg i vejen.