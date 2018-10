Ny lov på vej mod rygning og tobaksvarer

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 07. oktober 2018 - 11:22

Antallet af rygere i Grønland er alvorligt højt og har stor betydning for forekomsten af lungekræft, der har en høj dødelighed, oplyser Doris J. Jensen i et paragraf 37 svar til IA´s Sofia Geisler.

Lovgivning skal opdateres

- Jeg agter at arbejde for en opdatering af lovgivningen på området omkring rygning og tobaksvarer, oplyser Doris J. Jensen uden at komme nærmere ind på, hvad hun har tænkt sig at gøre.

I Danmark har flere butikskæder valgt at gemme tobaksvarer, så de ikke er umiddelbart synlige i butikken. En ordning, der er kendt i flere lande blandt andet Storbritannien. Om det er et sådant initiativ Doris J. Jensen tænker kan man kun gisne om på nuværende tidspunkt.

Dyrere tobak

En anden måde at regulere rygningen på er at hæve prisen. I Danmark har Det konservative Folkeparti varslet, at man ønsker at forhøje prisen på en pakke cigaretter væsentligt, hvilket skulle få en positiv effekt med færre unge, der begynder at ryge.

Doris J. Jensen glæder sig over, at departementet er blevet en del af partnerskabet ”Røgfri Fremtid”, der skal være med til at forebygge, at unge begynder at ryge.

Kamp for flere penge

Sofia Geisler har spurgt til, hvordan man vil bringe kræftdødeligheden ned, så den i det mindste flugter med andre nordiske lande.

Doris J. Jensen oplyser i den forbindelse, at hun vil bøje arm med Naalakkersuisoq for Finanser med det formål at få tilført yderligere midler til sundhedsvæsenet de kommende år.

Behandlingsgaranti

En egentlig kræft-behandlingsgaranti som den i Danmark, hvor der højest må gå fire uger fra kræften er konstateret til behandlingen går i gang, er ikke mulig i Grønland, oplyser Doris J. Jensen og henviser til udfordringerne med logistik, kapacitet og bemanding i sundhedsvæsenet.

-Når det er sagt, så er målet, at der maksimalt må gå én månd fra, at der diagnosticeres kræft til, at der igangsættes et behandlingsforløb, fremgår det af hendes svar.