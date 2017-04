Ny lov skal styrke svage børn

Lovforslaget, som skal førstebehandles på Inatsisartuts førstedag på forårssamlingen, er fremsat af naalakkersuisoq for Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

Digert lovværk

Det digre lovforslag indeholder mange ændringer, der skal tjene til at beskytte og hjælpe børn, og specielt børn ”der er socialt udsatte og har behov for støtte fra samfundet”, som Sara Olsvig formulerer det.

Et lille udpluk fra lovforslaget:

Børn sikres ligeret og støtten skal tilpasses det enkelte barns individuelle behov.

Kommunalbestyrelserne pålægges konkrete tidsfrister for effektiv sagsbehandling af eksempelvis underretninger om omsorgssvigt mv.

Såvel Selvstyret som kommunerne pålægges at udføre arbejdet proaktivt og opsøgende.

Sanktionsbestemmelser indføres, som kan tages i anvendelse, hvis kommunen ikke lever op til sit ansvar. Eksempelvis at håndtere en underretning inden for 24 timer vedrørende mistanke om omsorgssvigt af børn.

Elementer fra FN’s Børnekonvention er indeholdt i lovforslaget, så barnet får ret til at blive hørt i egne sager.

En klar ansvarsplaceringen skal fastlægges i forvaltningerne i kommunerne.

Kommunerne får frihed til at tilbyde den bedste lokale støtte til et barn, men er samtidig underlagt medfølgende pligter.

Naalakkersusiut forpligtes til at udarbejde socialfaglige værktøjer, som kommunerne kan bruge. Desuden fastsættelse af præcise regler for sagsbehandlingen i børnesager.

Landsdækkende indberetningssystem etableres

Efterværn skal styrkes, så anbragte børn, når de runder 18 års alderen, får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Kommune skal tilbyde støtte til vordende forældre, hvis forældrenes levevis kan bringe det ufødte barns trivsel, sundhed eller udvikling i fare.

En lang af de mange tiltag medfører, at der skal skrues op for bevillingerne inden for støtten til udsatte børn. Eksempelvis forventes det, at styrket efterværn til børn vil resultere i en merudgift på 6,7 millioner kroner. Merudgiften til forebyggende tilbud skønnes at løbe op på ca. 6,5 millioner kroner. Og kravet til kommunerne om at agere inden for en tidsfrist vil årligt koste fire millioner kroner ekstra, skønnes det.

Men en lang række af øvrige tiltage belaster også den offentlige pengekasse.

Hvis forslaget kan opnå det nødvendige flertal i Inatsisartut vil det blive vedtaget efter tredjebehandlingen, der er fastsat til den 29. maj i år. Førstebehandlingen af forslaget foregår torsdag eftermiddag.